Inciviltà al cimitero chiuso del Barazzetto, un lettore: "Immondizia gettata nel vicino bosco"

Si reca con un camioncino, tipo Iveco cassonato di colore rosso, al cimitero chiuso del rione Barazzetto di Biella, appositamente per abbandonare, in modo abusivo, un sacco di plastica nero contenente scarpe e alcune macerie. Il fatto è successo intorno alle 12,40 di lunedì 4 maggio e non è passato inosservato ai residenti in zona che hanno scritto la targa su un pezzo di carta.

"Il materiale, a seguito di un sopralluogo degli stessi cittadini -ci scrive un nostro lettore-, è stato gettato nel bosco a fianco del muraglione perimetrale. In quella zona sono posizionati anche i cartelli di divieto come non fosse sufficiente il buon senso. Il sacco, successivamente, lo abbiamo poi recuperato e posizionato sulla panchina con un biglietto di ringraziamento per la civilissima persona". La targa dell'Iveco è stata comunicata alle forze dell'ordine.