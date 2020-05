Gaglianico: Cade in casa, donna soccorsa da Vigili del Fuoco e 118 FOTO e VIDEO

Cade in casa e non riesce a muoversi. L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, 6 maggio, in un'abitazione di via Gramsci a Gaglianico. A soccorrere la donna, anziana, ci hanno pensato i Vigili del Fuoco, che con l'autoscala hanno raggiunto la finestra del suo alloggio per poterlo aprire. Una volta all'interno, i sanitari del 118 l'hanno visitata e medicata sul posto.