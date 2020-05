"Un'alleanza buona": Partita la raccolta fondi per le famiglie in stato di bisogno

E' partita ufficialmente giovedì 30 aprile 2020, e proseguirà sino a fine giugno 2020, la campagna di raccolta fondi denominata "Un'alleanza buona" promossa dalla Rete di Associazioni ed Enti aderenti al progetto "Alleati contro lo spreco" e finalizzata al sostegno delle persone più fragili che si rivolgono quotidianamente agli empori e punti di distribuzione alimentari presenti sul territorio biellese e vercellese.

Sono molto contento di questa campagna - dichiara Anselmo Vittone, Presidente OSVER Vercelli - si tratta di una lodevole iniziativa che andava fatta. Un'alleanza buona parte sotto i migliori auspici, grazie ad un'ampia convergenza ed una importante rete di partner. Quanto raccolto ci permetterà di aiutare non solo le famiglie in condizioni di disagio economico che già prima i vari Empori e associazioni delle province di Biella e Vercelli sostenevano, ma anche una parte dei nuovi poveri, in numero crescente a causa della situazione attuale."

“Con questa campagna - commenta Luca Vannelli, Presidente del Centro Territoriale Volontariato – il nostro Centro vuole dare seguito al suo impegno sul tema della lotta allo spreco che ci ha visti impegnati durante il 2019, grazie ad una convezione con la Regione Piemonte, e che ha portato alla mappatura delle realtà operanti in questo ambito nelle province di Vercelli e Biella. La rete di Enti e associazioni che sono state supportate e stimolate per la lotta allo spreco alimentare, nel dicembre scorso, hanno partecipato ad un Bando della Regione Piemonte e hanno ottenuto un contributo per il progetto “Alleati contro lo spreco”, finalizzato all'utilizzo di eccedenze ai fini sociali e alla sensibilizzazione della cittadinanza sull'importanza di non sprecare il cibo. Ora questo stesso gruppo di soggetto ha deciso di collaborare per uno scopo un po’ più ampio: il sostegno alimentare alle persone e famiglie in condizione di grave disagio”.

L’iniziativa intende infatti rispondere alla crescente richiesta di generi alimentari di prima necessità distribuiti dagli empori e dalle associazioni ed enti attivi nelle nostre provincie; questo aspetto, già di per sé complesso e problematico, rivela maggiormente la sua drammaticità proprio in questo periodo di emergenza sanitaria da Covid – 19.

Le azioni messe in atto per raccogliere fondi da destinare direttamente a chi gestisce gli empori e i punti di distribuzione alimentare sono rispettivamente:

Una raccolta fondi effettuata attraverso donazioni sul c/c dell’associazione di volontariato OSVER – Associazione Opere Socio Umanitarie Vercellesi;

Una donazione iniziale effettuata da Nova Coop per fornire gli empori e gli altri punti di distribuzione con prodotti freschi (frutta e verdura) e altri beni di prima necessità;

Un contributo alla cassa, presso i punti vendita di Nova Coop a Biella, Vercelli, Borgosesia, Santhià, Trino e Trivero in cui i vari acquirenti potranno arrotondare in eccesso lo scontrino della propria spesa e destinare l’eccedenza a questa iniziativa.

“Mi preme sottolineare – precisa Luca Vannelli - due aspetti virtuosi di questa collaborazione: il primo è la consistenza della rete progettuale che si basa su una grande eterogeneità di soggetti (dalla grande distribuzione, e qui va un sentito ringraziamento a Nova Coop per la disponibilità a co-progettare gli interventi) alle Amministrazioni pubbliche e gli ETS del territorio (associazioni di varia natura che collaborano insieme mossi da finalità simili, a capofila OSVER che gestisce l'Emporio della solidarietà di Vercelli). Il secondo aspetto è l'ampiezza territoriale dell'intervento: grazie alla preesistente rete di partner del progetto “Alleati contro lo spreco” è nata questa campagna “Un’alleanza buona” che opererà per almeno due mesi sulle province di Biella e Vercelli, con l'auspicio di unire le forze per la raccolta fondi e suddividere quando ricevuto sulla base dei bisogni.Si tratta, per CTV che da tempo è impegnato in attività di sostegno alla progettazione e animazione territoriale, di un risultato tangibile, che potrà essere, lo speriamo, da stimolo anche per altre iniziative”.

Silvio Ambrogio, Direttore Politiche Sociali di Nova Coop dichiara: “Il blocco di molte attività economiche seguito all’emergenza sanitaria ha reso più urgente offrire un adeguato supporto alimentare anche a persone che si sono trovate in stato di necessità per la prima volta. Come Nova Coop stiamo lavorando dall’inizio della crisi per seguire la nostra missione cooperativa cercando di supportare il sistema del no profit impegnato a rispondere a queste richieste d’aiuto. L’esempio di Un’Alleanza Buona è molto positivo perché copre un ampio areale geografico e organizza una rete sociale diffusa, in grado di indentificare ed intervenire nelle situazioni di maggiore disagio. Attraverso il nostro impegno vogliamo garantire un’integrazione alla dieta alimentare di maggior valore nutritivo, grazie all’apporto di prodotti freschi, e la possibilità per chiunque di offrire un piccolo aiuto a questa campagna rivolgendosi alla nostra rete di punti vendita”.

La Rete di Associazioni ed Enti promotori della Campagna

Associazione di Volontariato La Rete, Associazione di volontariato VitaTre Saluggia ODV, Associazione Veterinaria per la cooperazione internazionale, Parrocchia di San Giorgio, ASCOM Vercelli, Formater, Banco Solidale Santhià ODV, Il Granello di Senape, A.V.A.S. Associazione Volontari Assistenza Sanitaria Varallo, Associazione di volontariato Centro di Accoglienza Notturna “Santa Teresa” Onlus, Cooperativa Sociale 181 S.C.S., Caritas Eusebiana Vercelli, ConTatto ODV, Mani tese Pratrivero ODV, Onda Verde APS, Tra le Alpi e le Ande ODV, Tavolo Lotta allo Spreco del Comune di Vercelli, Comune di Vigliano Biellese, Nova Coop, O.S.Ver Associazione Opere Socioumanitarie Vercellesi e CTV - Centro Territoriale Volontariato.

Per informazioni:

Sara Ghirardi - Centro Territoriale Volontariato

sara.ghirardi@centroterritorialevolontariato.org