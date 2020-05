Ponderano Merita: "La banda larga a Ponderano è una priorità"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Mai come in questo periodo di crisi emergenziale, in cui la mobilità delle persone è stata limitata e si è dovuto ricorrere allo smart working, appare di assoluta priorità fornire l’infrastruttura tecnica che consenta di accedere alle linee internet veloci. Un’esigenza lamentata da molti cittadini e imprese e che il Comune non sembra più avere a cuore. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono invece strumenti che danno impulso e sostengono lo sviluppo di un paese e avvicinano le persone ai servizi.

Dopo evidenti ritardi nell’attuazione del piano Regionale tramite il Progetto BUL (Banda Ultra Larga) - che prevedeva appunto l’intera copertura di Ponderano con la fibra ottica - a fine 2019 il Gruppo Consiliare Ponderano Merita ha presentato un’interrogazione al Sindaco Roberto Locca volta a conoscere lo stato di avanzamento effettiva e le previsioni di ultimazione. Dal Comune è arrivato un semplice “Colpa della Regione”. E da cinque mesi non si hanno più notizie di quali siano state le azioni dell’attuale amministrazione.

La lista Ponderano Merita, che già durante la precedente amministrazione comunale aveva completato tutto l’iter burocratico e autorizzativo richiesto per la posa della linea, e considerate le ingenti risorse destinate a livello regionale per detti piani infrastrutturali, ha in questi giorni deciso di far sentire la propria voce scrivendo direttamente all’Assessore della Regione Piemonte Matteo Marnati e al Presidente Alberto Cirio per chiedere delucidazioni sul Progetto Banda Ultra Larga, sollecitando gli interventi attuativi. Attendiamo quindi risposte concrete e un programma esecutivo con scadente dettagliate. Una volta ottenute le risposte non mancheremo di condividerle con i cittadini e l’amministrazione comunale".