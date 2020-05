Autolavaggio Spunton, lavaggio e disinfettazione a prova di coronavirus - FOTO E VIDEO

La disinfenzione degli ambienti con procedure a base di ozono, affini a quelle che si usano negli ospedali, è l'unico trattamento naturale riconosciuto dal Ministero della Salute per la disinfettazione di ambienti e per eliminare il rischio che le micro gocce di saliva, principale canale di diffusione del coronavirus, si depositino all'interno di luoghi angusti come l'abitacolo di un automobile.

Questa è la procedura che esegue Autolavaggio Spunton, nel Biellese l'unico centro autorizzato Ma-Fra Point, grande azienda specializzata in prodotti per la pulizia dell'auto.

Da Autolavaggio Spunton la tua auto è lavata esclusivamente a mano ed è trattata con prodotti specifici per il Covid-19. "Noi utilizziamo prodotti conformi alla Circolare del DGPRE sul contenimento del coronavirus e alle linee Guida del Ministero della Salute, - dice il titolare Christian Grasso - come gli igienizzanti per superfici con soluzione alcolica 65% e 75%, e lavoriamo indossando guanti, mascherine e tute di tessuto non tessuto".

Da Autolavaggio Spunton la procedura si svolge in tre fasi come spiega Christian Grasso: "Per garantire la nostra sicurezza e quella del cliente, la prima fase è la bonifica preventiva che consente all'operatore di lavorare in totale sicurezza (questo è un pre trattamento che non sostituisce il servizio di ingienizzazione completa). Poi procediamo al lavaggio dell'esterno e pulizia interni, e, per chi lo desidera, il trattamento completo a vapore dell'interno con lavaggio e disinfettazione del cruscotto, sedili, pavimenti, moquette. La terza fase è la sanificazione con trattamento all'ozono che elimina il 99% di batteri e virus, oppure con un disinfettante nervicida e virucida idoneo per il Covid 19, che lascia maggiore ossigeno nell'aria e l'abitacolo privo di odori".

Autolavaggio Spunton ti aspetta a Biella, in Via San Giuseppe Cottolengo 22 (tel: 0158496220; cell: 3488009000; mail: autolavaggiospunton@alice.it ; pagina Facebook: Autolavaggio Spunton ; sito internet: www.autolavaggiospunton.it ).