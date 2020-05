Una mamma scrive al reparto dell'Ospedale: “Grazie: siete gli angeli di Neonatologia”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Questa dovrebbe essere una semplice lettera di ringraziamento perché torniamo a casa, ma non sarebbe corretto dirvi solo grazie. Primo perché a parole non si riuscirebbe a descrivere la gratitudine che proviamo per voi; secondo perché credo sia più corretto provare a farvi capire cosa siete voi per noi mamme e papà. Per me tutto è cominciato quel maledetto 24 marzo con la rottura delle membrane e l'ipotesi molto probabile di partorire a 31 settimane. Troppo piccolo lui, troppo impreparati noi. Ma già in quel momento siete arrivati voi. Avevo già tutte le attenzioni delle ostetriche e dei ginecologi, ma siete comunque arrivati voi a dirmi "siamo già pronti a ricevere il tuo bambino".

Per me quelle parole suonavano strane e anche se mi facevano stare bene, il mio bambino doveva stare in pancia, perché mi stava accadendo quello? Poi però sono passati i giorni e siamo arrivati a 33+4 e dopo 3 settimane di ricovero (dove comunque siete sempre venuti a chiedermi come stavo e a dirmi "dai che abbiamo conquistato un altro giorno"), Samuele ha deciso che era ora di venire al mondo. E voi eravate lì pronti a prenderlo. Io in sala parto, terrorizzata che non respirasse che qualcosa fosse andato storto, che il mio bimbo stesse male, e voi li da subito a dirmi "tranquilla sta bene".

E da quel momento siete diventati la sua seconda famiglia. Già perché voi siete questo per i bimbi e per le mamme di bimbi prematuri, spaventate, terrorizzate. Siete la spalla su cui piangere e il riferimento per chi come me "non sono capace di prendermi cura di un bimbo così piccolo". E invece voi con calma e pazienza cercate giorno dopo giorno di insegnarci quello che in parte già sappiamo ma che la paura blocca in un angolo remoto della mente.

Una neomamma ha bisogno di essere rassicurata, tranquillizzata, e al tempo stesso accudita e preservata. In Italia siamo sempre pronti a lamentarci e a parlare di malasanità e quando le cose vanno bene pensiamo che tutto ci sia dovuto e non diciamo nulla, facciamo passare le cose così come se nulla fosse, usiamo poco pochissimo la parola grazie. Questo è sbagliato, voi siete di concerto con Ostetricia e Ginecologia, una macchina perfetta, ben oliata, funzionate a meraviglia.

In questo periodo in cui si parla solo di Covid è giusto dare spazio anche a chi continua a fare il proprio lavoro egregiamente anzi più che egregiamente, pur non essendo un reparto Covid. Siate orgogliosi di come lavorate, siate orgogliosi di voi stessi. Abbiamo applaudito tanto medici e personale sanitario in questo periodo.

Voi l'applauso fatelo a voi stessi, per quello che date ai nostri bimbi tutti i giorni, per quello che date a noi mamme impaurite e insicure.

Non so come siano gli altri ospedali ma io vorrei che il Biellese conoscesse la vostra realtà, così da poterne essere orgogliosi. Già voi siete motivo di orgoglio. Con il passare del tempo giustamente voi vi dimenticherete di noi, ma noi non potremmo mai dimenticarci di voi. E quando Samuele sarà grande gli spiegherò che lui gli angeli custodi li ha sempre avuti qui sulla terra, prima il personale di ostetricia quando era ancora in pancia e poi voi dal momento in cui è nato. Ecco perché è giusto chiamarvi "Gli angeli di Neonatologia". Dal profondo del cuore, grazie.

P.S. visto che non potrò ringraziare di persona tutti vi chiedo di passarvi questa lettera turno dopo turno così che il nostro pensiero possa arrivare a tutto il reparto”.