Sardi di Biella on-line alla Festa di Sant’Efisio di Cagliari e Nora

Domenica 3 maggio, si è svolto da Cagliari a Nora l’annuale pellegrinaggio per la festa di Sant’Efisio, massimo patrono della città. In ringraziamento per la fine della pestilenza, che flagellò l’Isola nel 1656, da 364 anni si svolge una delle processioni più importanti ancora attive nel continente europeo, con un corteo di migliaia di persone in abiti tradizionali, giunte da ogni parte dell’Isola: gente alle finestre e sulla soglia di casa a salutare con getto di fiori il passaggio del santo, tradizionale “arramadura”, infiorata, con quintali di petali sparsi a terra.

La processione raggiunge il suo apice nella piazza prospiciente il palazzo comunale, prima del cambio del mezzo di trasporto del seicentesco simulacro, che va verso Nora, luogo del martirio risalente alla fine del III secolo d. C., nell’Isola che diventava cristiana. In ottemperanza alle disposizioni nazionali per il contenimento della pandemia, quest'anno la presenza popolare è stata vietata. I Sardi di Biella hanno partecipato ai diversi momenti della liturgia “senza popolo” dalle loro case con l'ausilio di diversi dispositivi, seguendo in diretta la trasmissione messa gratuitamente in onda da www.ejatv.com e da altre emittenti, concessa tramite Videolina e rilanciata nelle pagine FB della Diocesi di Cagliari, Festa di Sant’Efisio, La Settimana Santa, Sardegnaeventi24.it e Youtg.net. Produzione fatta assieme a YouTG.net, Sardegna Uno Televisione, Produzioni Sardegna, Areavisuale di Paolo Carboni, Associazione Culturale Babel.

Sulle pagine dei gruppi WhatsApp, attivati da Su Nuraghe, sono arrivate immagini delle donne sarde di Biella, quasi antiche sacerdotesse ritratte nei loro abiti tradizionali, con in mano un piatto di frumento e petali di fiori. Le immagini, relative a manifestazioni passate, riguardano un rito fatto per impetrare “sa gratzia”, la grazia: è un'antica benedizione con fiori e chicchi di grano, ancora in uso nell’Isola, che trova in Cagliari uno dei momenti numericamente più partecipati. “Torni il nostro popolo a cantare la bellezza della vita”, ha detto l’arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi, durante l’omelia a Nora. Con questo augurio, nel raccogliere la bellezza delle immagini pervenute - integrate da alcune dell’odierno evento di Cagliari e Nora - abbiamo la speranza di poter svolgere, anche quest’anno, l’annuale Festa sarda, in calendario sabato 20 giugno 2020, alle ore 21:00, al Chiostro di San Sebastiano, con “Sos Istentales in concerto”.