L'emergenza non ferma Tamara Rollini: Ecco l'allenamento dell'atleta biellese sui rulli VIDEO

Nemmeno l'emergenza è riuscita a fermare Tamara Rollini, atleta del Team Cycling Center di Cossato: impossibilitata ad uscire, non ha in alcun modo lasciato da parte il suo allenamento, continuando a rimanere attiva in vista delle prossime gare e sfide che la attendono.

L'allenamento tipico di Tamara Rollini inizia con un riscaldamento di circa 15 minuti con un rapporto 34x21. "Poi iniziamo a far lavorare non solo le gambe ma anche il cuore" spiega a Newsbiella: si passa ad un rapporto 50x19 che viene utilizzato per delle ripetute, alternando 1 minuto di lavoro a 2 di recupero. Dopo l'allenamento si passa al defaticamento rimettendo il 34x21 e una volta scesi dai rulli si conclude con lo stretching.

Con l'inizio della fase 2, la nostra atleta ha potuto uscire per un allenamento all'aperto dopo due mesi. Ecco come si è allenata durante la quarantena: