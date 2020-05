Fase 2 a Pollone, riapre il Parco Burcina: niente ressa e tanto buon senso

Partita la "fase 2", da lunedì 4 maggio a Pollone il Parco Burcina è aperto.

Nel primo giorno di riapertura, la situazione è stata sotto controllo, come spiega il sindaco Sandro Bonino: "Per la parte del parco di nostra competenza, lunedì abbiamo aperto ed abbiano piazzato cartelli con cui invitiamo la gente ad usare il buon senso, quindi evitare assembramenti e mantenere le distanze come richiesto dagli organi ufficiali. Considerato che dopo due mesi in casa la gente aveva bisogno di sfogarsi e farsi una passeggiata, lunedì il numero delle persone è stato contenuto come ci aspettavamo, e non c'è stata ressa".

Il Comune di Pollone, in collaborazione con le forze dell'ordine, ha previsto i controlli sul rispetto delle norme di utilizzo del parco. "Questo è il periodo in cui si va verso la fioritura più importante della Burcina, - continua il sindaco - che aumenta l'attrazione alle passeggiate nel parco. La mia preoccupazione è che la gente si concentri in quel prato di 200 metri che si trova lungo il viale dei rododendri, quindi spero che la maggioranza usi il buon senso. Io e la polizia municipale facciamo giri nel parco e, per i controlli, abbiamo coinvolto i Carabinieri, i volontari dell'Anti Incendi Boschivi e due famiglie che vivono nel parco. La Burcina è quindi aperta e controllata e, penso, che il Comune di di Biella abbia fatto altrettanto per la sua parte".

Lunedì 4 maggio a Pollone non ha riaperto soltanto la Burcina. "Abbiamo aperto anche la piazzetta San Rocco, - dice il primo cittadino - dove ci sono panchine che sono il ritrovo dei pensionati, e dove i ragazzini vanno a fare una sgambata, mentre il parco giochi rimane chiuso. Stesso discorso per San Barnaba, dove il colle è aperto, mentre l'area pic-nic posteriore è chiusa. Infine abbiamo riaperto il cimitero ed il centro di raccolta del verde di Regione Magliaro".