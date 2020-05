Coronavirus Fase 2 - Ecco come funziona da oggi il servizio di raccolta e igiene urbana

Cosrab, consorzio smaltimento dei rifiuti area biellese, comunica che, a partire da oggi martedì 5 maggio, verrà riattivato il servizio di raccolta su prenotazione degli ingombranti. Per informazioni sul servizio è possibile contattare ‎il numero verde Seab 800399670. Il presidente Gabriele Bodo ricorda alcune regole da seguire in concomitanza con la riapertura di bar e ristoranti per il servizio "Take away". ‎"Dal 4 maggio bar e ristoranti sono autorizzati alla somministrazione di cibo e bevande in forma di take-away. Per questo chiediamo alla popolazione di differenziare con cura e attenzione gli imballaggi usati per il confezionamento e trasporto dei cibi".

Capitolo ‎mascherine e guanti usa e getta: queste tipologie di rifiuti NON sono riciclabili e vanno TASSATIVAMENTE conferite nell’indifferenziato, all’interno di un sacco nero ben chiuso.

Per quanto riguarda la‎ RACCOLTA PORTA A PORTA/STRADALE invece, ‎tutti i servizi di raccolta differenziata di indifferenziato, carta, plastica, vetro e organico rimangono attivi senza variazioni. Gli utenti che si trovano in quarantena o isolamento domiciliare devono sempre adeguarsi alle disposizioni dell’istituto superiore della sanità (NO alla differenziazione dei rifiuti, tutto da conferire nell’indifferenziato, con doppio sacco nero).

Capitolo RACCOLTE SU CHIAMATA: è attiva la raccolta su prenotazione degli sfalci verdi e potature. Gli ECOCENTRI‎ biellesi sono aperti alle utenze domestiche per i conferimenti dei soli sfalci verdi e delle potature. Fino alla riapertura completa degli ecocentri, per la raccolta di ingombranti ed elettrodomestici è possibile usufruire solo del servizio di ritiro su prenotazione (ove attivo, info al numero verde Seab 800399670). Nel caso ciò non fosse possibile, si richiede cortesemente agli utenti di conservare tali rifiuti presso la propria abitazione e conferirli alla riapertura degli ecocentri: non vanno abbandonati per strada o gettati nei cassonetti dell’indifferenziato.

Infine la RACCOLTA ABITI USATI, che è ancora sospesa in attesa di nuove disposizioni.