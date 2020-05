Con la primavera tornano i Tè Speziati all'Arancia, come spiega lo staff dell'organizzatore Peperosa Design: "Ci eravamo lasciate a dicembre con la promessa di fare un'edizione primaverile dei nostri amati Tè Speziati. Nonostante l'inizio del nuovo anno ci abbia travolte, i Tè speziati sono confermati, in modalità on line e su temi 'dedicati' proprio per aiutarci a superare questo particolare momento. La nostra vita è stata improvvisamente sconvolta da un nemico invisibile e potente aumentando la sensazione d'incertezza nel futuro".

Che cosa fare? Come possiamo gestire al meglio le nostre emozioni? Come possiamo scrivere la resilienza per ripartire, più forti e più efficaci che mai, pianificando un futuro in sintonia con la nostra identità?

A questi interrogativi risponderanno i Tè Speziati all'Arancia. "In questi incontri on line - continua lo staff di Peperosa Design - ti accompagneremo fuori da questa quarantena superando le incertezze che genera, più consapevoli ed energici che mai! Affrettati i posti sono limitati!".

Giovedì 7 maggio l'appuntamento è con "Scrivere la resilienza", a cura della giornalista e formatrice Carla Fiorio. "Il tema del mio corso è "Resilienti dobbiamo esserlo sempre, oggi più che mai". - annuncia Carla Fiorio - Dobbiamo esserlo per noi stessi, per i nostri cari, per la comunità che abitiamo ma anche per le nostre attività. Non fermiamo i nostri progetti, siamo chiusi nelle nostre case ma teniamo la nostra mente aperta: per immaginare il futuro, per domare l'incertezza, per creare nuovi prodotti e servizi in linea con nuovi bisogni. Restiamo a casa, ma riflettiamo, lavoriamo e... scriviamo il nostro futuro, perché al termine di tutto questo saremo pronti ad affrontare un mondo che sarà diverso da quello passato. Come? Attraverso la scrittura consapevole, strumento principe che aiuta a scrivere di noi, a gestire l'incertezza e a incrementare la nostra resilienza".

Per informazioni e iscrizioni: info@peperosadesign.it .