Commercio, Maiolatesi e Perini al sindaco: “Studiamo misure a sostegno delle attività più colpite dal Covid-19”

Dare sostegno alle attività del territorio più colpite a causa del Covid-19. Questo l’oggetto della mozione presentata, in questi giorni, dai due consiglieri di Forza Italia Alberto Perini e Edoardo Maiolatesi: nello specifico, chiedono alla giunta Corradino di “deliberare iniziative finalizzate ad aiutare quelle categorie (bar, ristorazione, pasticcerie e gelaterie) che potranno riaprire, soprattutto nei mesi a venire, in prossimità della stagione estiva, potendo sfruttare le aree all’aperto, e quindi spazi più grandi in modo da sgravare e aiutare queste attività economiche. Citiamo ad esempio i canoni sui dehors attuali, la possibilità di sfruttare aree limitrofe al locale, parcheggi antistanti oppure ove possibile (compatibilmente con il passaggio di mezzi di trasporto), aree di strade o piazze senza il costo della TOSAP sugli spazi aggiuntivi rispetto a quelli attuali, permettendo in questo modo di aumentare il numero di ospiti da accogliere e aiutando l’attività, senza dimenticare le imposte comunali come TARI e IMU. Demandiamo alla giunta di prendere le misure più idonee in base alle possibilità tecniche ed economiche del Comune”.

Entrambi gli esponenti hanno sottolineato come “le amministrazioni possono valutare l’ipotesi di destinare risorse economiche ai propri cittadini in difficoltà. In seguito alle norme di prevenzione al contagio, del distanziamento sociale imposto e della prospettiva di riapertura prevista per il 1° giugno, le attività sopra elencate saranno tra le più colpite in quanto vedranno più che dimezzate la capienza, soprattutto in alcuni orari di punta dove l’assembramento diventa inevitabile ma positivo per gli incassi delle attività, dove si sentiranno ancora con più incisione tali misure. E’ evidente, quindi, che non si possono lasciare sole altrimenti in molte dovranno fare delle scelte importanti dentro la propria attività fino a rischiare, alcuni, di non poter proprio più riaprire purtroppo. Valutando anche che durante il periodo di chiusura tali attività saranno comunque tenute a pagare le tasse fisse comunali”.

Maiolatesi e Perini aggiungono, infine, che molte richieste in questa direzione “ci sono arrivate direttamente dai titolari di queste attività in queste settimane tramite confronti per capire quali fossero le possibilità migliori per aiutare a non rimanere indietro al momento della ripresa. Inoltre, in tante altre realtà sono allo studio alcune misure di supporto a queste attività più o meno simili riscontrandolo un aiuto concreto nel limite delle competenze comunali”.