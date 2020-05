Centri prelievo in Ospedale e a Cossato, si accede solo con prenotazione. Ecco quando

È attivo da oggi il numero 800 000 500 che i cittadini dovranno contattare prima di effettuare prelievi ematici o consegnare campioni biologici. Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20. Da giovedì 7 maggio, infatti, ai pazienti sarà richiesto di presentarsi all'ingresso del centro prelievi con un anticipo non superiore a 5 minuti rispetto all'orario che gli è stato assegnato dall'operatore del Cup regionale.

Il provvedimento si aggiunge alla riorganizzazione per il distanziamento sociale attuata nei giorni scorsi nelle due sedi: bollini verdi indicano agli utenti dove è consentito stazionare seduti o in piedi. L'Azienda Sanitaria ha ritenuto di regolamentare l'accesso ai punti prelievo del Presidio Ospedaliero e del Poliambulatorio di Cossato; l’obiettivo è quello di evitare assembramenti che possano tramutarsi in potenziali eventi di contagio. Tali azioni consentiranno di diminuire il numero di persone in coda, garantendo una maggiore sicurezza agli utenti e agli operatori dell'Azienda.