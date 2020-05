Al via fase 2 a Biella, passeggiate nei parchi e in centro. Moscarola promuove i cittadini: “Pieno rispetto delle regole” FOTO

Prove generali di ritorno graduale alla normalità. A quasi due mesi dall’inizio del lockdown, la città di Biella riscopre la voglia di uscire: la fase 2, infatti, si apre sotto i migliori auspici e all’insegna del pieno rispetto delle regole. Nessun assembramento o prese d’assalto ai principali parchi e giardini della città ma passeggiate ordinate con le dovute distanze e con indosso le mascherine protettive. Un momento di “libertà” tanto atteso e assaporato, per qualche istante, dai cittadini.

Giovani, coppie, anziani, famiglie, runner: in tanti si sono concessi un’ora d’aria per prendere il sole in solitaria. Senza dimenticare i cani a passeggio, tornati a sgranchirsi le zampe tra gli alberi e i prati, insieme ai loro padroni: come al Giardino di Angelo, nel cuore del parco della Rovere. “In accordo con il Comune, grazie ad un preciso protocollo di accesso, diamo la possibilità ai biellesi di entrare in quest’area insieme ai loro amici a 4 zampe – spiega Alberto Scicolone di Legami di Cuore – Si entra uno alla volta e si potrà sostare per una durata di 30 minuti. Si accede attraverso una prenotazione on line. Le aree saranno aperte dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17, con la presenza di volontari sempre a disposizione per eventuali chiarimenti”.

Anche il centro, specialmente via Italia, ha visto il ritorno in strada delle persone, sempre attenendosi al distanziamento sociale e indossando i dispositivi di protezione individuale. A tracciare un primo bilancio, il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola: “A parte un paio di situazioni, i cittadini si sono comportati in maniera corretta e responsabile. Non si è verificato, come si temeva, l’esodo di massa verso l’esterno e il centro. Insieme alla Protezione Civile e alle forze dell’ordine, abbiamo effettuato controlli e pattugliamenti nelle aree verdi e in alcuni punti della città ma non abbiamo riscontrato nulla di anomalo. Rispettati anche i divieti per le aree giochi. Raccomando sempre di rispettare le norme e di continuare a osservarle per evitare di chiuderli di nuovo”.