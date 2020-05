A Pray cambio della guardia, Marcella Fina è il nuovo vicesindaco e assessore al Bilancio

Cambio della guardia nella giunta Passuello: Marcella Fina è il nuovo vicesindaco e assessore al Bilancio di Pray al posto del dimissionario Gianfranco Mencattini. A firmare il decreto per la nomina il sindaco Gian Matteo Passuello che spiega: “Ringrazio di cuore, a nome di tutta l’amministrazione, Gianfranco Mencattini per il sapiente lavoro svolto in questi anni, finalizzato alla riduzione del debito e l’attenta quadratura del bilancio comunale; alla gestione del settore ambiente, nella tematica della riorganizzazione della raccolta rifiuti, con l’ottenimento di brillanti risultati nella percentuale di raccolta differenziata nel nostro Comune, oltre a lavorare intensamente alla predisposizione e stesura di innumerevoli regolamenti comunali”.

Il vicesindaco uscente continuerà l’attività di consigliere comunale con delega all’Ambiente. “Certo che supporterà con la propria esperienza e competenza, il lavoro della nostra amministrazione per i prossimi anni di nostro mandato – conclude Passuello - Formulo con l’occasione i migliori auguri di buon lavoro a Marcella Fina”.