Dal Nord Ovest - Tragedia a Porta Susa, donna muore investita da un treno

Disagi a Porta Susa, dove la circolazione ferroviaria è stata sospesa per 45 minuti, dopo l'investimento mortale di una donna. Intorno alle 14 una 60enne è stata travolta dal treno regionale 2019 Torino-Milano, all'interno dello scalo ferroviario: inutile i tentativi di rianimarla da parte del personale medico del 118, che ha dovuto constatarne il decesso.

La Polfer sta indagando per cercare di capire come si è consumata la tragedia. La circolazione ferroviaria tra Porta Susa e Porta Nuova è stata riattivata dalle 15.15, dopo lo stop dalle 14.30 per consentire i rilievi dell'Autorità Giudiziaria.