Riapre a Biella il McDonald’s, lunghe code di auto FOTO

Riapre il McDrive e i biellesi raggiungono in fretta e furia il McDonald’s di Biella. Nella serata di ieri, 4 maggio, lunghe code si sono formate dal punto d’asporto fino alla rotonda di corso San Maurizio. Ad immortalare la scena, con foto e video, molti automobilisti in transito, e i click hanno fatto velocemente il giro del web. Non solo a Biella: anche in altre città d’Italia, la gente ha pazientato mettendosi in fila per assaggiare un hamburger.