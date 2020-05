Polizia Postale: operazione “Drop the Revenge” VIDEO

Sono stati identificati e denunciati dalla Polizia postale i 3 amministratori dei canali Telegram “La Bibbia 5.0”, “Il Vangelo del Pelo” e “Stupro tua sorella 2.0” dove venivano postati video e immagini denigratorie a sfondo sessuale e commenti offensivi. L’operazione ha impegnato gli investigatori in molte città italiane con perquisizioni e sequestri.

In particolare, l’amministratore di “La Bibbia 5.0” è un 17enne che con la vendita delle immagini pornografiche aveva raccolto circa 5mila euro. Tutti e tre i canali annoverano migliaia di utenti, uno dei quali, un 29enne bergamasco, è stato indagato per aver usato questo mezzo per esercitare revenge porn nei confronti della sua ex compagna. Tra le vittime prese di mira anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo.