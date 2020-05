Incendio di sottobosco ad Andorno, biellese rischia la denuncia da parte dei Carabinieri forestali

Potrebbe essere denunciato per aver causato l'incendio, il proprietario di un terreno nella Valle Cervo. Nella serata di ieri 4 maggio, in regione Granda ad Andorno Micca, si è sviluppato un rogo nel sottobosco. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri forestali. Per questa motivazione è stato individuato il proprietario che ora rischia la denuncia. Attualmente sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei militari.