Candelo per tutti: "Da novembre 2019 a oggi nessuna discussione su nostre mozioni o interpellanze"

"Terzo Consiglio Comunale fissato senza concordare data e orario e senza che all’Ordine del Giorno, quindi in discussione, ci fossero anche le nostre interpellanze e mozioni presentate da novembre 2019 a oggi. Con mozioni e interpellanze l’opposizione controlla l’operato dell’amministrazione, si tratta di strumenti fondamentali. Abbiamo chiesto spiegazioni sul denaro speso per lo studio Tamassia, sulla proprietà del suolo davanti ai passi carrai di via Sandigliano, sugli aumenti della retta della casa di riposo, sulla nuova casa da gioco d’azzardo aperta, sulla situazione debitoria SEAB spa e sulla discarica di Masserano; abbiamo chiesto informazioni sull’acquisto (tardivo) delle mascherine per la popolazione e sui controlli dei Vigili Urbani di rispetto delle norme anzi-Covi-19; abbiamo proposto di fare lavori nel parcheggio dell’area cimiteriale per renderla sicura per gli anziani. In tutto 6 interpellanze e 1 mozione.

La Legge è chiara (art. 43 TUEL), il Sindaco deve rispondere entro 30 giorni o comunque nel primo Consiglio Comunale successivo al deposito. Sono passati 5 mesi! Un risultato lo abbiamo ottenuto lo stesso, finalmente: abbiamo saputo ieri, è stato creato a bilancio il fondo “prudenziale” che chiedevamo da agosto 2019, per le perdite delle Società Partecipate, in primis per SEAB spa (ma non si dimentichi mai la responsabilità del Sindaco per aver votato un bilancio non veritiero!) e per la discarica di Masserano. Del Covid-19 non si è parlato, se non marginalmente. Basti dire che l’Amministrazione, che si è mossa soltanto dopo quasi 40 giorni dall’inizio dell’emergenza, riesce a bearsi perchè Candelo avrebbe avuto pochi contagi.

Ma quali dati legge? Dati parziali, che non contano le persone malate a cui non è stato fatto il tampone e tutti gli asintomatici! Si è discusso il consuntivo 2019. Privo di lungimiranza, ricettocentrico, appesantito da vari tutoraggi, consulenze e oneri di fattibilità di opere pubbliche o di progettazione che dir si voglia di dubbia realizzazione (strada di gronda?) e di altri costi evitabili, come € 100.000,00 per spostare una vecchia linea elettrica per ampliare la casa di riposo (ma non doveva pagare Punto Service rl?) ed altri inutili (Un asilo nido a Gaglianico, che costa più di quando era a Candelo! Oltre € 160.000,00 annui con la metà dei bambini di prima).

Si è parlato anche di TARI, della revisione del regolamento, farcito di errori materiali e inesattezze così macroscopiche, che hanno obbligato a scomodare i “tecnici” per capire cosa volesse fare l’Amministrazione. Questa pressapochezza caratterizza tutta la gestione e i risultati NON tarderanno a vedersi. Nominati infine i componenti della commissione RSA, tra cui Veronese per il nostro Gruppo. Una cosa è certa, l’organo rappresentativo del Comune è una macchina rotta, affinché funzioni serve il rispetto del principio democratico, dei diritti e delle prerogative dell’Opposizione … per ora il trend porta Candelo ad assomigliare di più alla dittatura di Xi Jinping, che ad una Repubblica".