Benessere ed estetica: Beautymed presenta Lesc, la lipoemulsione sottocutanea VIDEO

Beautymed presenta Lesc, la lipoemulsione sottocutanea. Con comprovata esperienza, il dottor Domenico Paris può aiutare i pazienti a correggere e risolvere gli inestetismi della pelle, del viso e del corpo, per tornare a sentirsi in armonia con se stessi attraverso le sue specializzazioni: la medicina estetica e la dietologia. Il dotto Paris può inoltre aiutare il paziente a gestire il peso che desidera, a ritrovare il miglioramento del tono muscolare e a mantenere la forma ideale.

Per info: https://www.domenicoparis.com/ - Lo studio del dottor Paris si trova a Biella Chiavazza, in via della Vittoria 31.