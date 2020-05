La comunità islamica consegna cibo alla cucina del carcere di Biella. Es Saket: "Aiutiamo chi ha bisogno"

Domani mattina alle 10 alcuni, alcuni esponenti dell'associazione islamica Al Huda consegna generi alimentari al carcere di via dei Tigli a Biella. "Abbiamo fatto una raccolta tra gente della nostra comunità -commenta il presidente, Mohamed Es Saket-. E' un lavoro che facciamo sempre per le famiglie più bisognose, siano cristiane che musulmane. A noi non interessa l'ideologia religiosa ma aiutare chi ha necessità. Questa raccolta, vista l'emergenza Coronavirus, la indirizziamo alla cucina del carcere di Biella".

Si tratta di svariati generi alimentari differenti dal riso al tonno ai diversi tipi di olio, alla passata, alla pasta ai biscotti alle bevande.Insomma il necessario per vivere. "Ci aspetta il vice comandante della casa circondariale -conclude Es Saket- e a lui consegneremo gli alimenti che poi verranno usati per la preparazione dei pranzi e delle cene per i detenuti".