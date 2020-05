Vigliano, dal 4 maggio uffici comunali aperti su appuntamento

A partire dalla giornata odierna, 4 maggio, gli uffici comunali di Vigliano Biellese saranno aperti al pubblico preferibilmente su appuntamento telefonico, per evitare inutili attese. Per accedere da piazza Roma, si prega di suonare il citofono. Le richieste dell’utenza e le pratiche amministrative saranno evase, in tutti i casi possibili, per via telematica: nel rispetto delle norme vigenti per il contenimento del contagio, fino al 31 luglio, la pubblica amministrazione presta servizio in via ordinaria con il lavoro agile. Infine, il Comune ricorda che il centralino del Municipio risponde al numero 015512041 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.