Progetto scuola media di Chiavazza: #RitornoaScuola

"Stiamo continuando a fare scuola a distanza grazie all'utilizzo di ambienti on line come quelli concessi da Google con la GSUITE Education -scrive una docente della scuola media di Chiavazza-. Incontriamo gli alunni su MEET non solo per parlare di didattica ma per stare vicino ai ragazzi e alle loro famiglie. E' un momento durante il quale possono sfogarsi e chiacchierare con i compagni e insegnanti.

Per finire l'anno oltre alle attività disciplinari normali abbiamo pensato ad un compito di realtà particolare dal titolo INSIEME SI PUÒ #RITORNOASCUOLA. Chiederemo loro di ipotizzare in modo pratico e reale il ritorno a scuola. E' un tema sul quale tutti si stanno muovendo, ma forse nessuno ha pensato di chiedere il parere e le idee dei ragazzi. Per questo, nelle prossime settimane di Maggio proporremo loro questo compito, condividendo tramite Drive, ad ogni classe, il materiale.

Ognuno avrà una attività precisa da svolgere anche in base alle proprie competenze e abilità. Questo compito di realtà, che vedrà coinvolti circa 160 alunni della scuola media di Chiavazza, è stato progettato dalle professoresse Elisa Tabiani e Sara Canterino, appoggiato dal Dirigente Tiziano Badà e da tutti i docenti dei consigli di classe. Sarà un progetto interdisciplinare che attiverà tutte le competenze europee e dove i ragazzi si sentiranno coinvolti in modo reale e pratico. Vi allego l'intero progetto che spiegheremo questa settimana ai ragazzi, per dare idea della suddivisione dei compiti tra le classi e il tipo di lavoro richiesto".