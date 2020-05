Miagliano, ripartono i cantieri. Chiude per lavori la strada per frazione Case Code

Miagliano riparte e lo fa già dalla settimana corrente attivando un altro cantiere diretto alla prevenzione del dissesto idrogeologico del territorio: da oggi, lunedì 4 maggio, iniziano infatti le attività finalizzate al consolidamento e messa in sicurezza del versante prospiciente alla via Lanati – strada per frazione Case Code – che nell’ultimo anno aveva presentato fenomeni di franamento e distacco di materiale roccioso. L’attività di intervento sarebbe dovuta iniziare a marzo ma a causa delle note misure di contenimento del Covid-19 era stata temporaneamente sospesa.

“Riprendiamo con le nostre attività di prevenzione sul territorio – spiega il sindaco Alessandro Mognaz - e questo è un segnale di progressivo ritorno alla normalità. Oggi possiamo ripartire grazie alla regia dell’Unione Montana Valle Cervo La Bursch, che ha progettato e finanziato l’intervento attraverso i fondi ATO. Non è scontato ricordare che l’Unione Montana svolge un ruolo fondamentale per le opere preventive di messa in sicurezza. Un ruolo che assume ancor maggior valenza considerata la fragilità morfologica dei territori dei nostri paesi”.