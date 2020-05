Fase 2 a Biella, cimiteri verso la riapertura a partire da martedì

Il Comune di Biella informa che, a seguito delle Faq diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si va verso una riapertura dei cimiteri della città. In queste ore gli operai sono al lavoro per la riprogrammazione dell’apertura automatica dei cancelli e a partire da domani si potrà accedere nei cimiteri. Unica eccezione per il cimitero urbano: in questi giorni sono in programma lavori di manutenzione e diserbo, i cancelli torneranno ad aprirsi a partire dalla giornata di giovedì.