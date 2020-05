Due lettori: "Grazie al Blocco A Medicina d'Urgenza per aver affiancato mio marito in questo inferno"

Due lettori ci scrivono. "In questo delicato momento COVID-19 siamo grati al Reparto di Medicina B. Siamo grati a tutti coloro che hanno affiancato mio marito Antonio in questo inferno. Grazie per la dolcezza, la professionalità, l'umanità e la capacità di seguire i pazienti nell'emergenza. Grazie per l'interazione nelle telefonate ricevute, con la capacità di comunicare le notizie quotidiane, a volte belle e a volte meno belle, ma sempre in modo fermo e rispettoso.

Grazie per mettere a rischio voi stessi, con professionalità e amore. Grazie perché nell'emergenza siete stati dei grandi. Grazie di tutto a tutti voi: al primario dottor Giovanni Bertinieri; ai dottori Stefano Giordanetti e Giancarlo Piletta; alle dottoresse Lisa Pietrogiovanna, Paola Riccomagno e Federica Francisetti, al coordinatore dottor Marco Casarotto e a tutto il personale infermieristico (alle infermiere amiche Benedetta, Elisabetta, Luisa, Renata e Silvia), speciale, operoso e professionale; a tutto il personale Oss; insomma all'intero Blocco A Ovest Medicina d'Urgenza del Quarto Piano. Un ringraziamento e un pensiero speciale alla dottoressa Paola Matera per aver fatto le mie veci.