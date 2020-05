Cossato, mozione di Barbierato e Cavalotti: “Creare fondo di sostegno a attività danneggiate dal Covid-19”

Istituire un fondo per il sostegno alle attività commerciali, micro imprese e partite iva individuali danneggiate dall’emergenza legata al Covid-19. Questa la mozione presentata oggi e inviata al consiglio comunale di Cossato a nome del gruppo Partito Democratico per Cossato, formato dai consiglieri di minoranza Marco Barbierato e Alessandro Cavalotti.

“Da mesi, ormai, alcune realtà sono state costrette a chiudere e a non espletare la loro attività commerciale, imprenditoriale e professionale vuoi dai provvedimenti governativi e regionali per il contenimento della diffusione del Covid-19 o da oggettivi motivi comunque collegati ad essi – spiegano i due esponenti dem – Inoltre, le associazioni di categoria da tempo chiedono alle istituzioni di agire a tutela delle suddette e la Regione ha annunciato una serie di contributi in loro sostegno. Non dimentichiamo che diverse amministrazioni locali del Biellese, come Valdilana e Mongrando, hanno già programmato o stanno per implementare a loro volta misure per erogare contributi a sostegno di queste attività, mettendo a bilancio somme dedicate fin da ora e lavorando ai criteri e modalità per erogarle. Premesso tutto questo, alla luce del perdurare della crisi, è necessario pensare e mettere in campo con estrema urgenza strumenti per sostenerle affinché, una volta che le condizioni consentiranno la loro riapertura, non siano costrette a chiudere, forse per non riaprire più”.

Secondo i consiglieri di minoranza “questa crisi è da affrontare con azioni rapide, pianificate, possibilmente frutto dell’impegno comune di tutte le forze in seno al consiglio, all’amministrazione e alla comunità cossatese. Chiediamo al sindaco alla giunta comunale di elaborare con urgenza strumenti simili anche per il territorio cossatese, eventualmente prendendo spunto da quanto già attuato dalle altre amministrazioni, predisponendo le adeguate poste a bilancio ed ipotizzando modalità tanto più chiare, snelle e rapide di erogazione quanto le leggi e i regolamenti lo consentano”.