Coronavirus, salta la festa dei 90 anni degli Alpini di Occhieppo Inferiore: “Rinviata al 2021”

Saltano i festeggiamenti del 90esimo anno di fondazione degli Alpini di Occhieppo Inferiore, previsti per settembre. A darne notizia il gruppo locale sui propri canali social: “1930 - 2020: resterà sempre per noi alpini di Occhieppo inferiore un lunghissimo periodo di pace, solidarietà e fratellanza vissuti in novant'anni di storia. Purtroppo resterà anche un traguardo segnato da una inaspettata pandemia che ha causato una catastrofe mondiale che non dimenticheremo mai".

"Proprio l'anno in cui terminava il nostro atteso traguardo dove si era ipotizzato un bel momento di festeggiamenti è stato funestato da un maledetto virus che tutti conosciamo molto bene e abbiamo visto di cosa è capace di fare - si legge nel post - Proprio per queste ragioni, con largo anticipo, abbiamo quindi deciso di posticipare nel 2021 la nostra festa del "Novantennio", prevista all'inizio del mese di settembre 2020. Incrociando le dita e sperando che la situazione torni gradualmente alla normalità, rimandiamo a malincuore questo atteso evento e, non appena saremo in grado di comunicarvi le prossime date del 2021, sarà nostra premura informarvi. Quindi, l'appuntamento è solo rimandato nel 2021”.