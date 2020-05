Coronavirus, la storia di Dario: “Dovevo aprire a marzo. Sono stati mesi duri ma ora posso lavorare con i cani”

“Avrei dovuto partire a marzo con la mia azienda ma il coronavirus ha cambiato i miei piani. Non sono stati mesi facili e la preoccupazione era palpabile. Ma da oggi potrò finalmente coronare il mio sogno e tornare al lavoro”. Dario Ferro può finalmente tirare un sospiro di sollievo ed esultare con le braccia al cielo dopo il via libera della regione Piemonte a riaprire dalla giornata di oggi, lunedì 4 maggio, le attività di toelettatura per animali domestici, rimaste chiuse in tutta Italia dopo il Dpcm dello scorso 11 marzo.

Un mestiere che il giovane Dario, classe ’82 di Pollone, era pronto a svolgere già da parecchi mesi. “Dopo quasi 20 anni di attività nel settore edile, ho deciso di dare un taglio alla mia vita di prima – racconta – Ogni mattina mi alzavo con un peso nel cuore insostenibile. Lavoravo in cantiere ma sentivo che quella non era il giusto sentiero. Così, un giorno, ho capito che era il momento di svoltare e di far diventare la passione per gli animali la mia attività principale”.

La strada era tracciata ma non priva di ostacoli, specialmente di natura burocratica. “Dopo alcune ricerche in internet, ho trovato il corso adatto allo scopo, completo di teoria e pratica, nella vicina Novara. Nei mie giorni liberi, ho cominciato a imparare le basi di questo mestiere con pazienza e assoluta serietà. E dopo un anno ho raggiunto il mio obiettivo, grazie agli insegnamenti di Silvia e Marco Dragone che mi hanno fatto sentire uno di famiglia. In seguito, ho trovato il negozio adatto allo scopo e da lì mi sono confrontato con documenti, permessi, disposizioni sanitarie e conformità dell’impianto a norma di legge. I tempi si sono allungati enormemente ma ho sempre continuato a lottare”. Neanche quando in Italia, e nel Biellese, è scoppiata l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 costringendo numerose attività ad abbassare le serrande per molte settimane. “Il coronavirus ha rallentato ancor di più tutte le pratiche burocratiche costringendomi a lavorare tutti i giorni da casa, anziché dall’ufficio. Inoltre, la data di apertura è slittata a data da destinarsi. Ma non ho mai smesso di crederci”.

Nemmeno nei giorni della scorsa settimana con l’arrivo di un pugno in pieno petto che poteva mettere al tappeto chiunque. “Rischiavo di stare fermo fino agli inizi di giugno perché la categoria dei toelettatori per animali domestici è censita al codice ATECO 96, come parrucchieri ed estetisti – sottolinea - Una notizia terribile: non riuscivo a capacitarmi di questo stato di cose. Chi pratica questo mestiere, infatti, riceve su appuntamento un cliente alla volta, usando i dovuti dispositivi sanitari individuali e mantenendo le opportune distanze. Senza dimenticare che superfici e strumenti vengono di volta in volta puliti e igienizzati garantendo un’assoluta sicurezza. Non riuscivo davvero a comprendere lo stop fino a giugno”.

E come lui, tanti altri hanno cominciato a protestare e diffondere simili rimostranze in tutta Italia, sfociate anche in una petizione online e accolte in questi giorni dalla Regione Piemonte decretando così la riapertura del settore, già a partire dal 4 maggio, nel pieno rispetto delle norme. Una storia dal lieto fine di un servizio estremamente importante per tante persone e famiglie. “Sono felice di questa notizia – conclude – Si è compreso che operiamo in sicurezza e siamo una pubblica utilità. Questo lavoro è importante perché consente di prenderci cura dei nostri compagni di vita. Preziosi soprattutto per chi è anziano o a ridotta mobilità. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova fase della mia vita”.