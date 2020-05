Coronavirus e verso la Fase 2: come indossare correttamente la mascherina (attenti al ferretto!)

Con la progressiva riapertura e del ritorno a una vita normale, l'uso corretto della mascherina potrebbe rivelarsi fondamentale per garantire la sicurezza e la salute delle persone.

"Sarà la mia deformazione professionale - commenta Attilio Venerucci, professore a contratto presso l'Università degli Studi di Genova - ma, quando esco per fare la spesa, non posso fare a meno di notare il modo in cui la gente che incontro indossa la mascherina: ebbene, una altissima percentuale di persone la porta in maniera non corretta (e questo rende la mascherina meno efficace)".

Gli errori più comuni sono 2

"Quello più grossolano (fortunatamente, oramai, raro) è di portarla lasciando il naso di fuori (mi è capitato ancora questa mattina di vederlo in un negozio); non si fa: il flusso di aria che entra nel naso (e soprattutto quello che esce) deve essere filtrato dalla mascherina per ridurre la possibilità di diffondere virus nell’ambiente che ci circonda.Il più comune: portare la mascherina non bene adattata al viso. Lo fanno quasi tutti!!! In effetti, nonostante i continui spot informativi trasmessi dai media, in nessuno si spiega come fare. Lasciare degli spazi aperti ai margini della mascherina (che risultano quindi non ben aderente al viso), oltre a non filtrare l’aria al meglio, porta pure ad appannare gli occhiali (peggiorando estetica e visione…)".

Qualche suggerimento



"Per prima cosa occorre adattare al viso il bordo superiore. Quasi tutte le mascherine sono dotate, nella parte che va appoggiata sul naso, di un “ferretto” che può essere piegato dandogli una forma. Molti lo lasciano dritto (facendo un “effetto tenda” che lascia ampi corridoi a lato del naso). Coloro che provano a piegarlo lo fanno a mascherina indossata schiacciando ai lati del naso; questo comporta il formarsi di una piega “stretta” al centro che risulta altrettanto inadeguata".

Il metodo giusto invece è il seguente:

1. Prendere tra pollice ed indice il centro del “ferretto” della mascherina

2. Tenendo premuto, con due dita dell’altra mano, piegare il ferretto a “U”.

3. Contropiegare i lati della U a 90 gradi (per formare una Omega).

4. Indossare la mascherina e verificare che il ferretto, così piegato, segua la forma del nostro naso ed aderisca alla parte del nostro viso su cui si appoggia.

5. A questo punto, tenendo ferma la mascherina sul naso, tirarne la parte inferiore in basso e indietro, distendendo le pieghe, fino a portarla bene sotto il mento.

6. Verificare che anche sui due lati non risulti sollevata e staccata dal viso.Se ben indossata, la mascherina, non deve presentare porzioni sollevate da cui possa entrare aria non filtrata; inoltre, se si portano gli occhiali, quando si espira, questi non devono appannarsi.