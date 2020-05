Coronavirus, Caldesi (FdI): "L'amministrazione predisponga strategia di contenimento dalle risorse"

Lettera del gruppo consiliare a Biella di Fratelli d'Italia all'indirizzo del sindaco Claudio Corradino. "Siamo al 4 maggio, giorno in cui dovrebbe vedere la luce la tanto anelata “Fase 2” e purtroppo, ad oggi, non si sono avute dal Governo le risposte attese.

Non è chiaro di quale entità saranno gli aiuti e, visti i recenti provvedimenti, quali saranno i limiti nel loro utilizzo; ma soprattutto sono incerti i tempi e temiamo fortemente che ogni iniziativa, sia essa stata solo ventilata o già annunciata, giunga fuori tempo massimo.

In questo panorama riteniamo non sia più rimandabile un deciso cambio di passo da parte dell'Amministrazione cittadina con la predisposizione di un vero e proprio piano alternativo, che consenta di far fronte adeguatamente all'emergenza sociale ed economica anche nel caso i trasferimenti dovessero risultare insufficienti o tardivi.

In tal senso chiediamo all'Amministrazione che predisponga una strategia di contenimento dell'emergenza attingendo risorse: - dal ricorso all'anticipazione di tesoreria nella misura massima; - dall'ottenimento di una sospensione nel pagamento delle rate dei mutui in essere; - dall'utilizzo nella misura massima dell'avanzo di amministrazione; - dall'utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie.

Si raccomanda inoltre di valutare un potenziamento dell'organico in tutti quei settori – si pensi ad esempio ai Servizi Sociali – che maggiormente saranno gravati dalle attività legate all'emergenza".