Candelo, in consiglio variazioni al bilancio per mascherine e solidarietà alimentare

Si è svolto giovedì 30 aprile il Consiglio Comunale per la seconda volta su piattaforma GoToMeeting. All'ordine del giorno la ratifica di due variazioni di giunta al bilancio previsionale 2020: la prima per inserire in bilancio di previsione i 3.500,00 euro spesi per le mascherine, somma derivata dal risparmio di interessi passivi grazie all'estinzione anticipata di due mutui resa possibile dall'entrata della vendita delle quote della RSA. La seconda avente ad oggetto la quota di euro 39.873,06 destinata dal Governo al Comune di Candelo nell'ambito delle misure urgenti di solidarietà alimentare. La ratifica di variazione è stata occasione per comunicare che sul territorio candelese il numero totale di mascherine distribuite sarà di 15.000. La seconda distribuzione è stata completata sabato 2 maggio, sempre grazie ai volontari di protezione civile coordinati dall'assessore Michele Ansermino.

Gli ulteriori punti all'ordine del giorno riguardavano il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2019, destinazione del risultato economico, regolamento TARI e nomina Commissione membri per i lavori di ampliamento alla RSA “La Baraggia”. Il capogruppo Vallera, come precedentemente concordato anche a mezzo mail con i colleghi consiglieri, ha indicato per “Candelo nel Cuore” i tre assessori competenti per materia: Gabriella Di Lanzo, Selena Minuzzo, Michele Ansermino. Le minoranze presenzieranno con i propri capigruppo. Regolamento TARI A seguito di alcune modifiche legislative si è reso necessario adeguare il regolamento TARI ai dettami di ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti, ambiente) entro la data del 30.04.2020. Prima di procedere alla votazione si è reso necessario procedere ad un emendamento al regolamento poiché, a causa di un errore materiale, erano state invertite due tabelle. Il regolamento è poi stato regolarmente approvato. Come ha illustrato il vice sindaco, Gabriella Di Lanzo, a seguito di queste modifiche imposte non sarà più oggetto di valutazione politica la scelta sulla metodologia di tariffazione.

Il lungo Consiglio Comunale (iniziato alle ore 17:00 e terminato alle ore 21:30) si è concentrato essenzialmente sull'analisi del rendiconto di gestione 2019; già oggetto della seduta on-line di commissione finanze di lunedì 27 aprile dove però il gruppo Candelo per tutti, per l'ennesima volta, non si è presentato. Scegliendo così arbitrariamente di spostare l'analisi, che andrebbe fatta in Commissione, interamente in Consiglio Comunale ponendo una serie di domande tecniche per comprendere la lettura del rendiconto. Circostanza questa che ha rallentato non poco la seduta consiliare. Il rendiconto di gestione sintetizza i risultati della gestione annuale quindi argomenti che nel corso dell'anno hanno già avuto la loro trattazione in Consiglio.

Lorena Valla, assessore alle finanze: “La gestione dell’esercizio economico finanziario 2019 ha mantenuto i processi virtuosi di allineamento alla norma e stretta condivisione con l’attività politica. Costante il grande impegno profuso dagli uffici comunali che ha consentito il raggiungimento degli obiettivi delineati dall’amministrazione. Vigente la possibilità di utilizzo “in toto” dell’avanzo non vincolato dell’anno precedente e di questo sono stati destinati fondi per un totale di euro 386.921,28 di cui euro 280.816,54 di avanzo non vincolato e nel dettaglio euro 323.071,76 per investimenti in conto capitale ed euro 61.849,59 per spese “una tantum” in parte corrente. Il Bilancio 2019 ha beneficiato dell’erogazione di contributi ministeriali, con destinazione vincolata, per un totale di euro 140.000,00 (euro 70.000,00 per interventi di efficientamento energetico scuole, interessate materna e primaria, ed euro 70.000,00 per messa in sicurezza strade e parcheggi.) Punta di diamante del bilancio 2019 era il grande progetto di sviluppo strategico di cessione delle quote della partecipata RSA La Baraggia srl, azione portata a termine.” continua l'assessore spiegando la creazione di un fondo perdite società partecipate di 100.000 euro.

“Nel rispetto dei principi di prudenzialità e di attendibilità si è previsto, in questa fase procedurale contabile, un accantonamento di un importo presunto, per far fronte ad eventuali necessità di ripiano perdite società partecipate. Tale azione contabile è oggi resa possibile dalla facoltà concessa con il Decreto Cura Italia di utilizzare la quota di avanzo disponibile, senza compromettere gli equilibri di bilancio in parte competenza che fatto in tempi diversi avrebbe sottratto invece risorse dal bilancio in corso a discapito della copertura di servizi. Cifra che potrà essere svincolata in qualsiasi momento dell’esercizio 2020”.

Erika Vallera, capogruppo: “Stiamo parlando di un Ente sano che ha saputo produrre un avanzo di amministrazione e la quota di avanzo libero sarà particolarmente importante nel corso del 2020 per tentare di arginare gli impatti negativi dell'emergenza. In sede di rendiconto di gestione è doveroso fare un confronto fra le azioni promesse ad inizio anno e quelle portate a termine. Il risultato di questo confronto ci dà il peso dell'Amministrazione 2019 e, nel nostro caso, ci dice che le promesse fatte sono state mantenute. Nel 2019 si è lavorato e si è lavorato bene, anche i numeri del rendiconto lo dimostrano”.