A Pray riaprono aree verdi, cimiteri e anche il Parco Bau per gli amici a quattro zampe

A Pray riaprono le aree verdi e anche il Parco Bau. Da questa mattina sono tornate ad essere accessibili queste zone, dove sarà possibile fare attività motoria individuale mantenendo le distanze di sicurezza e utilizzando la propria mascherina. Simili provvedimenti anche per il Parco Bau, dove potranno accedere due persone alla volta con il proprio amico a quattro zampe per evitare assembramenti. Sempre usando obbligatoriamente mascherine e guanti in ottemperanza alle nuove direttive dell’emergenza coronavirus. “L’unico parco giochi che abbiamo in paese è stato transennato – spiega il sindaco Gian Matteo Passuello – Inoltre, riaprono anche i nostri tre cimiteri”.

Sullo stato dei lavori in comune, il primo cittadino precisa: “Da due settimane è aperto il cantiere della scuola materna e, in questi giorni, riprenderanno i lavori di manutenzione ordinaria. Ma dipenderà tutto dalla disponibilità delle ditte”.