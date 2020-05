A Mongrando in arrivo agevolazioni e sgravi fiscali per aziende e piccole imprese

In vista della fase 2, nuove iniziative sono in programma a Mongrando. A comunicarle, in un video diffuso sui canali social e rivolto alla comunità del paese, l’assessore ai Servizi Sociali e all’Istruzione Luisa Nasso: “Come già accaduto con la sospensione delle rette comunali dell’asilo nido, dello scuolabus e del pre e post scuola, continueremo come amministrazione ad aiutare le famiglie che più hanno bisogno. Nei prossimi giorni arriveranno agevolazioni e sgravi fiscali per le aziende e piccole imprese presenti in paese. Oggi, più che mai, dobbiamo essere una comunità coesa”. Si parla, infatti, di non far pagare la tariffa dei rifiuti a quelle attività piegate dal coronavirus.

Per le famiglie in difficoltà sono in programma “nuovi aiuti per chi ci chiedeva aiuto– spiega l’assessore – con una variazione di bilancio. Infine, vorrei ringraziare chi ha effettuato una donazione sul conto corrente della nostra Protezione Civile presente sul nostro sito comunale. Rinnovo l’invito: continuate a donare per aiutare chi ne ha bisogno”.