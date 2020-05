A Candelo prosegue online il servizio di psicologia scolastica

Si rimodulano i servizi scolastici: l’amministrazione comunale di Candelo, in collaborazione con il Consorzio Iris di Biella, ha adeguato il servizio di psicologia scolastica alle necessità e limitazioni del periodo che stiamo vivendo. Lo sportello, svolto normalmente presso i tre ordini di scuola dell’Istituto comprensivo Candelo-Sandigliano è ora ancora più importante per supportare alunni, insegnanti e genitori rispetto alle nuove esigenze imposte dalla situazione sanitaria attuale. Il progetto partirà Mercoledì 4 Maggio e proseguirà fino al 10 Giugno con una modalità di ascolto telefonico e online.

Questi gli orari:

· per gli studenti della scuola secondaria di primo grado rispetto a difficoltà emotive legate a questo periodo storico, il giovedì dalle 17.00 alle 19.00;

· per gli insegnanti dei tre ordini di scuole rispetto alle difficoltà relative al cambiamento delle modalità di insegnamento, il lunedì dalle 17.00 alle 19.00;

· ai genitori di bambini e ragazzi dei tre ordini di scuola rispetto alle difficoltà di gestione dei figli nell'adeguarsi alle nuove disposizioni e limitazioni, il mercoledì dalle 9.00 alle 10.00.

Il numero da contattare della Psicologa scolastica è il 349/3002180. “Lo sportello della Psicologa Scolastica è un servizio attivo nel Comune di Candelo da molti anni, l’amministrazione comunale rinnova annualmente questo servizio al fine di fornire lo sportello di ascolto per bambini, insegnanti e genitori - spiega l’assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo - In questo periodo, abbiamo pensato di supportare la riprogettazione dello sportello, proposta dal Consorzio Iris, per consentire un supporto ai genitori per gestire le difficoltà familiari derivanti dalla forzata e continua convivenza tra le mura domestiche; ai bambini per aiutarli ad affrontare le preoccupazioni generali riguardanti il futuro e la mancanza delle relazioni con i pari e agli insegnati per supportarli rispetto alle fatiche derivanti dal non poter essere vicini ai propri studenti. La priorità, in questo momento difficile, è stare bene sia fisicamente che emotivamente”.