UTIC di Vigliano: L’importanza della sanificazione dei condizionatori, per respirare un’aria pulita in casa e in ufficio

UTIC è un’azienda di Vigliano Biellese, che da oltre 40 anni si occupa di giardinaggio, spazzacamino, impianti elettrici e idraulici.

Daniele Crosa, titolare dell’attività, spiega l’importanza della sanificazione degli ambienti, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, attraverso l’utilizzo del proprio condizionatore mantenendo filtri sempre puliti.



“L'aria condizionata e i climatizzatori accesi riducono il rischio di contagio ma a condizione che si faccia una corretta manutenzione degli impianti. – spiega Daniele – La funzione principale dei condizionatori è quella di raccogliere l’aria, filtrarla, migliorarne la salubrità e la respirabilità, per poi convertirla in aria fresca grazie ad un gas refrigerante.

L’impianto è formato da un’unità esterna ed un’unità interna, la quale butta fuori l’aria alla temperatura richiesta. Nel passaggio dall’esterno all’interno e poi di nuovo all’esterno, l’aria incontra dei filtri che trattengono la sporcizia, i pollini, la polvere, in modo tale da renderla più respirabile. Questo ci fa capire che i filtri possono diventare un agglomerato di batteri se non correttamente e periodicamente puliti; non farlo, lascerebbe l’aria sporca e in grado di disturbare l’apparato respiratorio di chi la inspira. È qui che risiede l’importanza della sanificazione.

Questo discorso vale ancora di più in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo per via del coronavirus. Se le regole di igiene e di sanificazione per le mani sono importantissime, lo sono anche quelle per l’aria che respiriamo dentro casa e in ufficio.



Anche l’Istituto Superiore di Sanità invita alla pulizia degli ambienti e ha sottolineato l’importanza della sanificazione dell’impianto di condizionamento. La climatizzazione è utile nella lotta all’epidemia da Covid-19 e per questo gli impianti di aerazione devono essere mantenuti in funzione, ma un condizionatore è utile solo se viene effettuata una pulizia dalle polveri e dai batteri che si annidano all'interno e buona manutenzione sui filtri e sui macchinari”.



Oltre alle operazioni di sanificazione, l’azienda continua ad operare anche per igienizzazioni e manutenzioni.



UTIC si trova in via Garibaldi 33, a Vigliano Biellese (BI).



Contatti:

Daniele: 348 0452659

Ufficio: 015 811621

Mail: info@utic-impianti.it

Sito: www.utic-impianti.it