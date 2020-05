Saranno gli agenti della Polizia locale di Trivero Valdilana a stabilire la dinamica dell'incidente avvenuto stamattina 4 maggio intorno alle 11,30 a Ponzone. Ad urtarsi una Fiat Punto e un camion. Nell'impatto è scoppiato anche l'airbag della macchina. E' intervenuta l'ambulanza del 118 per prestare le cure all'automobilista.

Alcuni problemi per il traffico, rallentato per diversi minuti. Al momento non si conoscono le condizioni di salute dell'uomo al volante della Fiat Punto.