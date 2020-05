Rubano carta Bancomat e prelevano 10mila euro in due giorni, denunciati dai carabinieri

In due giorni avevano prelevato più di 10mila euro dal suo conto, tramite molteplici operazioni eseguite su diversi sportelli bancomat. Vittima dell'accaduto un uomo di 86 anni di Biella, che si è accorto troppo tardi di non avere più il portafoglio. Dopo approfondite indagini portate avanti dai carabinieri, grazie alle immagini ottenute dagli impianti di videosorveglianza e all'attività informativa sul territorio, i due malviventi sono stati identificati. A dover rispondere di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito sono due uomini, di 56 e 40 anni, residenti in provincia e con diversi precedenti per reati contro il patrimonio.