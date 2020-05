Investimento di un capriolo a Cossato

E' sbucato dal nulla e il capriolo è stato investito da una Fiat Doblò condotta da un uomo di 46 anni. L'incidente è avvenuto nella giornata del 3 maggio a Cossato in via per Castelletto Cervo. Il conducente del veicolo non è rimasto ferito. Non sono note le condizioni dell'animale. E' intervenuta anche una pattuglia delle forze dell'ordine su richiesta del 46enne.