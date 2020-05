Dimentica il cellulare sul treno, i Carabinieri del Norm di Cossato lo ritrovano

Personale dei Carabinieri del Norm di Cossato, questa mattina 4 maggio, ha visto un cittadino che stava correndo a piedi in direzione della caserma. Fermato. gli hanno chiesto il motivo. L'uomo era in preda alla disperazione e al panico perché aveva dimenticato il cellulare sul treno che da Biella l'aveva portato a Cossato per poi proseguire la sua marcia verso Novara.

La persona ha specificato che vicino al posto occupato c'erano altre persone che molto probabilmente si sarebbero impossessate del telefonino. Pochi minuti a disposizione ma il personale del Norm, avendo collegamenti diretti con la Polizia ferroviaria e con le ferrovie italiane, ha chiamato il responsabile fino a giungere al capotreno.

In diretta telefonica mentre il capotreno si avvicinava al posto occupato dal proprietario del telefono i carabinieri facevano squillare il cellulare che già stava per finire nello zaino di un altro passeggero. Al primo treno utile e quindi dopo circa 30 minuti il telefono è tornato alla stazione di Cossato dove è stato recuperato e successivamente restituito al legittimo proprietario, contentissimo nel tornare in possesso del telefono più che altro per tutti i suoi contatti di lavoro.