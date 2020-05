Candelo e il Biellese piangono la scomparsa dell'imprenditore Domenico Brazzale

È mancato in questi giorni Domenico Brazzale, imprenditore molto conosciuto a Candelo e nel Biellese. Nato a Lugo di Vicenza nel 1934, è arrivato in Piemonte a 12 anni iniziando subito a fare il panettiere a Brusnengo. Dopo qualche anno è diventato rappresentante di grissini e ha conosciuto la futura moglie Franca in un negozio di alimentari. Dal loro matrimonio sono nate le due figlie Pinuccia e Laura. Uomo di poche parole, dal carattere forte ma nello stesso tempo con un grande cuore, sempre pronto ad aiutare chi era in difficoltà. In seguito ha dato vita al grissinificio Sopral di Candelo distribuendo grissini. È stato un padre protettivo e amorevole, di poche parole ma sempre presente per la famiglia. Molto affezionato al nipote Simone, cresciuto con lui nel grissinificio. Ora, ultima gioia della sua vita, era diventato bisnonno della piccola Mia. Lascia anche il fratello Adelino e la zia Elena.

Lo ricorda con affetto il sindaco Paolo Gelone: "Domenico era una persona dal grande cuore, attento e disponibile ad aiutare i giovani e lo sport candelese. Agli inizi degli anni '90 furono Domenico Brazzale col marchio Tre Spighe e Teresio Rossello col marchio Lauretana a far concretizzare il sogno pallavolistico biellese a livello nazionale del Candelo Volley. Negli ultimi anni, quando ci incontravamo al bar, ricordavamo simpatici episodi di quel bellissimo periodo che ha segnato un’epoca nella storia dello sport candelese e biellese. E proprio da quel progetto nacque questa bella amicizia con Domenico. Un caro saluto, riposa in pace".