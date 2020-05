Biella, incidente in via Galimberti angolo via don Sturzo FOTO

Sono in corso di accertamento da parte della Squadra volante della Polizia l'incidente tra due auto, successo a Biella alle 11,40 circa, fortunatamente senza feriti. Lo scontro è avvenuto in via Galimberti angolo via don Sturzo a Biella. Le auto coinvolte sono una Peugeot con al volante un uomo e una Fiat Panda condotta da una donna. I rilievi degli agenti della Volante stabiliranno le esatte dinamiche.