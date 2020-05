Valdilana, in arrivo Fondo comunale da 150mila euro per l’emergenza Covid-19

Novità all’orizzonte a Valdilana. La prossima giunta comunale, in programma martedì 5 maggio, delibererà un apposito Fondo per l’emergenza Covid-19 pari a 150mila euro. A comunicarlo la stessa amministrazione guidata dal sindaco Mario Carli sulla propria pagina comunale.

“Tali risorse verranno utilizzate per sostenere e supportare in maniera energica le nostre attività commerciali ed artigianali profondamente colpite dalla situazione attuale – si legge nella nota - La parte restante del Fondo verrà utilizzata per ulteriori percorsi di sostegno ai nuclei famigliari con particolare attenzione alle fasce 0-14 anni. Le misure previste per le attività commerciali ed artigianali verranno perfezionate nel corso della prossima settimana e comunicate con precisione, così come le modalità per accedere alle risorse stanziate, condividendo il percorso con gli altri sindaci del territorio biellese. L’intenzione è quella di far fronte alla mancanza di liquidità e fornire un supporto in questo momento di difficoltà”.

“Per quanto riguarda la tematica della chiusura delle scuole e delle difficoltà che ne conseguono per la gestione dei bambini, siamo in attesa di linea guida più chiare e definite per provare ad organizzare iniziative ed attività innovative per gestire i mesi che verranno – prosegue il Comune - Questo problema di notevole urgenza, oggetto di discussione anche nel tavolo con gli altri sindaci, rappresentanti di categoria e sindacati organizzato dalla Provincia di Biella, dovrà essere affrontato nei prossimi giorni per fornire delle risposte adeguate alle famiglie”.

Come riportato sul sito, le risorse stanziate complessivamente dal Comune di Valdilana sono:

- 52.000 euro già spesi per l’acquisto di mascherine, implementazione Fondo di solidarietà alimentare per l’erogazione di Buoni spesa, servizio spesa a domicilio;

- 150.000 euro costituzione nuovo Fondo sostegno attività e comunità locale; per un importo complessivo di € 202.000 per affrontare l’emergenza Covid-19.

“Il forte impegno di risorse proprie che sono già state o che verranno immesse a breve nel territorio sarà possibile grazie alla stabilità di Bilancio che deriva dalla nascita di Valdilana – conclude l’amministrazione Carli - Un territorio vasto e variegato potrà ,infatti, agire in modo sinergico con le altre realtà, nella convinzione che, ancora una volta, insieme si può. Ricordiamo infine che è possibile, come indicato nel sito comunale, effettuare donazioni al Fondo di solidarietà comunale per l’erogazione di buoni spesa. Ad oggi sono stati raccolti più di 7.500 euro”.