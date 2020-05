Fase 2 a Gaglianico, Maggia apre giardini e cimitero: “Rispettiamo distanze e usiamo mascherine”

In vista della fase 2, il primo cittadino Paolo Maggia traccia un primo bilancio nel video messaggio diffuso sui canali social e rivolto alla popolazione di Gaglianico. “Sono orgoglioso di essere il vostro sindaco – esordisce Maggia – In questi due mesi, i cittadini si sono comportati bene e, nella stragrande maggioranza dei casi, si sono seguite le regole per tutelare la nostra salute e quella degli altri”.

Nel suo intervento, oltre a delineare i nuovi aspetti del nuovo Dpcm (congiunti, spostamenti e attività all’aperto), il primo cittadino ha annunciato l’apertura dei giardini presenti in paese: “Da lunedì riaprono. Nell’ultimo periodo sono stati un po’ trascurati: così, nei giorni scorsi, si è svolta la manutenzione con il taglio dell’erba. Le aree bimbi sono state transennate e chiuse al pubblico. Raccomando di rispettare le dovute distanze e di non formare assembramenti. Stiamo all’aria aperta seguendo il buon senso”.

Sul cimitero, Maggia precisa che “riaprirà per consentire ai cittadini di far visita ai propri cari defunti”. Infine, sull’inizio della nuova fase, il sindaco chiede di conquistare “la libertà con un maggior senso di responsabilità. Usiamo sempre le mascherine, stiamo distanti per tracciare quella linea che ci avvicina alla normalità. Ma non è tutto finito. Dobbiamo continuare a comportarci seriamente per uscire da questa situazione il prima possibile”.