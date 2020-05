Cossato, saltano per il coronavirus Festa della Mamma e lotteria del Fondo Maria Bianco

Anche l’annuale manifestazione della Festa della Mamma, indetta ed organizzata dal Fondo di solidarietà sociale Maria Bianco di Cossato, con il prezioso patrocinio del Comune, prevista per la serata di venerdì 15 maggio, al teatro comunale, è stata, forzatamente, rinviata a data da destinarsi. E, di conseguenza anche l’analoga lotteria, sempre a causa della emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

“A febbraio, era già pronto il programma dell’attesa serata ed aveva preso il via la vendita dei biglietti della lotteria, collegata alla nostra serata di arte varia, a teatro - dà notizia il presidente del Fondo Franco Graziola - e entrambe le iniziative sono state, forzatamente, sospese, con nostro grande rammarico. Lo spettacolo era già stato organizzato e, sappiamo che, come ogni anno, era molto atteso. Il comitato di gestione del nostro Fondo, ringrazia gli artisti, che si erano resi disponibili per lo spettacolo e tutti i negozianti, le aziende ed i privati che avevano donato gli 80 premi, messi in palio dalla lotteria, ed i tanti volontari che, generosamente, ancora una volta, si erano impegnati a fondo per vendere i biglietti della lotteria”.

Quanto raccolto per la vendita dei biglietti e nel corso della serata, a teatro, viene destinato, come il Fondo Bianco sta facendo, da quasi 40 anni, per erogare dei contributi alle famiglie con grosse difficoltà economiche per mancanza di lavoro e per gravi motivi di salute. “Vorrei invitare tutti coloro che sono in possesso dei blocchetti della lotteria per venderli ai loro amici e conoscenti, di conservarli, in quanto la vendita, appena possibile, riprenderà, in attesa della prossima estrazione. Lo stesso, naturalmente, devono fare le numerose persone che hanno già acquistato i biglietti. Mai, come quest’anno, il nostro apporto potrà essere prezioso - conclude il presidente - per aiutare le numerose famiglie che, non avendo potuto lavorare, a causa di questa terribile pandemia, si troverà, ugualmente, a dover pagare bollette luce e gas, canoni di affitto e così via. Noi ci siamo e ci saremo sempre, assieme alle associazioni: della San Vincenzo della parrocchia dell’Assunta, della Speranza della omonima parrocchia e del gruppo carità di quella di Ronco di Cossato, con la consulenza tecnica dei servizi sociali del Comune e del Cissabo, per dare loro una mano solidale. Tutto questo, nell’attesa di poter ritrovare, presto, la serenità perduta e di incontrarci, nuovamente, per proseguire le nostre iniziative, con rinnovato slancio fraterno, per aiutare i cossatesi che avranno bisogno di un po’ di “ossigeno economico”, per superare questo gravissimo momento di difficoltà, a livello globale”.