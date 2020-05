Coronavirus, sempre attivi i Presepi di Callabiana: donate 200 mascherine all’Ospedale

Non si fermano gli atti di generosità dei biellesi. Dopo essersi messi in gioco nelle scorse settimane, gli organizzatori dei Presepi di Callabiana sono tornati all’ospedale di Ponderano per consegnare 200 mascherine di tipo chirurgico al personale sanitario della struttura biellese. Un gesto concreto particolarmente gradito da chi, ogni giorno, si attiva per salvare vite nei giorni dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.