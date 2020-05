Coronavirus, niente pellegrinaggio e processione a Oropa. Ma i biellesi non si perdono la messa in diretta streaming FOTO e VIDEO

Si rafforza, giorno dopo giorno, il legame profondo tra il Santuario di Oropa e la comunità biellese. In queste ore, moltissimi fedeli hanno seguito in diretta streaming la funzione religiosa di questa mattina sui diversi canali social.

A causa infatti dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, non si sono potuti svolgere il tradizionale pellegrinaggio della città di Biella al Santuario e la consueta processione votiva. La funzione è stata officiata dal vescovo Roberto Farinella e concelebrata dal rettore di Oropa, Michele Berchi, e dal vicario per la zona pastorale di Biella, Filippo Nelva. Ad assistere tra i banchi, in rappresentanza dei cittadini di Biella, il sindaco Claudio Corradino.

Di seguito, ecco la solenne benedizione tenutasi al Santuario di Oropa.