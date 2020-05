Candelo, consegnati ai cittadini in difficoltà 736 buoni spesa

A Candelo prosegue l’erogazione dei buoni spesa in attuazione delle misure previste dall’Ordinanza 658/2020 a sostegno delle famiglie in difficoltà economica a seguito dell’emergenza da Covid-19. Al 30 aprile, sono stati consegnati 736 buoni spesa per un valore complessivo di 18.400 euro. I buoni spesa vengono consegnati per coprire il fabbisogno alimentare di due settimane e, da sabato 2 maggio, è iniziata la seconda consegna a coloro che avevano ricevuto i primi buoni e che hanno mantenuto i requisiti. I buoni possono essere spesi presso gli esercizi commerciali candelesi che hanno aderito all’iniziativa, il cui elenco è pubblicato sul sito del Comune di Candelo. E' ancora possibile presentare domanda per l'erogazione dei buoni, l'istanza può essere scaricata direttamente dal sito del Comune o, per chi ha difficoltà, contattando direttamente l’Assistente Sociale del Servizio Sociale Territoriale per ricevere aiuto nella compilazione.

Il Comune procederà ad erogare i successivi buoni spesa man mano che le pratiche saranno esaminate. “Alcune domande non sono state accettate perché i richiedenti percepivano già altre forme di reddito - spiega l’assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo - Ricordo pertanto a tutti i cittadini che la priorità per l’accesso ai buoni spesa è data a coloro che a causa dell’ emergenza da Covid-19 hanno subito gravi difficoltà economiche e ad oggi non percepiscono alcuna forma di reddito, o a coloro che, in seguito ad una attenta e puntuale verifica con l’assistente sociale di Candelo hanno una grave situazione reddituale”.