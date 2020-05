Chiorino risponde a Fregolent: "Invece di sciacallaggio politico si pensi a gravi mancanze Governo"

Arriva immediata la replica dell’assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, in merito alle dichiarazioni della deputata Sivia Fregolent, che ha attaccato in maniera improvvida la Regione e il presidente Alberto Cirio. "Ricordo all'onorevole Fregolent - attacca Chiorino - che il Piemonte non solo si è assunto le proprie responsabilità fino in fondo, come è normale che sia, ma si è immediatamente attivato per segnalare tutte le criticità di un meccanismo, quello approntato dal governo Conte, che non tiene conto della eccezionalità del momento e che ha come effetto quello di rallentare tutto il sistema, con grave danno per i lavoratori".

"Ricordo altresì a Fregolent - prosegue Chiorino - che ogni richiesta ricevuta (circa 2mila al giorno) viene analizzata, in ogni dettaglio, e, se vi sono tutte le condizioni, consuntivata per essere poi inviata a Inps che procede poi con l'iter per il pagamento. Ma i tempi avrebbero potuto essere sensibilmente accorciati se da parte del Governo ci fosse stata una reale presa di coscienza della drammaticità della situazione, che imporrebbe una drastica sburocratizzazione delle procedure che invece, al contrario, risultano invariate rispetto a periodi normali. Non a caso da settimane ho scritto al presidente nazionale di Inps, Pasquale Tridico, per sollecitare un cambio di passo, che però, a quanto pare, non è mai avvenuto".

"Invece di criticare il lavoro della giunta regionale del Piemonte - attacca ancora Chiorino - Fregolent farebbe meglio a informarsi: se lo facesse scoprirebbe che, con le risorse oggi a disposizione, la Cassa in deroga è garantita, nei fatti, fino alla prossima settimana. Quindi, piuttosto che sprecare energie ad attaccare la giunta Cirio, l’onorevole dovrebbe chiedere al suo governo di stanziare immediatamente ulteriori risorse per tutelare i lavoratori piemontesi, molti dei quali rischiano davvero di rimanere con un pugno di mosche in mano, nonostante il grande sforzo messo in campo dalla Regione. Questo esecutivo - attacca ancora Chiorino - non è stato invece, ad oggi, in grado di pianificare una strategia per poter gestire, in armonia con tutte le Regioni, le troppe emergenze provocate dall’emergenza Covid-19, non solo per la Cassa in deroga, ma anche per quanto riguarda numerosi altri aspetti, compreso, ad esempio, un altro tema che mi riguarda direttamente, ovvero quello dell’Istruzione e della gestione della programmazione della fine dell’attuale anno scolastico e dell’inizio del prossimo".

"Abbiamo ben presente - conclude Chiorino - il dramma delle migliaia di lavoratori che attendono di poter incassare i proventi della cassa e per questo stiamo lavorando h24, anche nei festivi, senza sosta e proprio per questo, a differenza di quanto succede in certi palazzi romani, il nostro sforzo è massimo e pretendiamo che venga riconosciuto e rispettato da tutti. Allo stesso tempo ci piacerebbe che anche il governo si desse una mossa, lavorando insieme alle Regioni per risolvere le tante criticità, ed evitando, soprattutto, di speculare politicamente su un’emergenza che il stiamo sta gestendo con la massima determinazione e con tutte le risorse a disposizione".